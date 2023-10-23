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Египет предложил создать лагеря беженцев в Рафахе

Египет предложил создать лагеря беженцев в Рафахе Египет выступил с предложением создать лагеря для беженцев из сектора Газа в населенном пункте Рафах.
Другие страны
23 октября 2023 г. 11:51
Египет предложил создать лагеря беженцев в Рафахе

Египет выступил с предложением создать лагеря для беженцев из сектора Газа в населенном пункте Рафах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Al Araby Al Jadeed.

По данным источников, лагеря будут располагаться в 3 км от границы с Египтом, а их деятельность будет контролироваться из Каира. Египетские власти планируют оказывать срочную помощь прибывающим в лагеря перемещенным лицам, бежавшим из северных районов сектора Газа на палестинской территории, поскольку выступают решительно против отправки беженцев из Газы на Синайский полуостров.

В то же время источники подчеркивают, что беженцы, находящиеся в тяжелом состоянии, будут эвакуированы в египетские больницы для оказания им качественной медицинской помощи. Официальных комментариев из Каира по этому вопросу пока не поступало.

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Версия на английском языке Egypt proposes setting up refugee camps in Rafah

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