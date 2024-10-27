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Египет предложил на два дня прекратить огонь в Газе

Египет предложил на два дня прекратить огонь в Газе Египет предложил заключить сначала временное соглашение о перемирии в секторе Газа и отпустить нескольких заложников, прежде чем переходить к режиму полного прекращения огня в анклаве.
Другие страны
27 октября 2024 г. 20:56
Египет предложил на два дня прекратить огонь в Газе

Египет предложил заключить сначала временное соглашение о перемирии в секторе Газа и отпустить нескольких заложников, прежде чем переходить к режиму полного прекращения огня в анклаве.

Как передает Report, с таким заявлением выступил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе пресс-конференции со своим алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном в Каире.

"Египет на протяжении последних нескольких дней предпринимал активные усилия по продвижению инициативы, заключающейся во временном прекращении огня сроком на два дня и в обмене четверых заложников на палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах", - объявил ас-Сиси. Выступление египетского президента транслировала его канцелярия. После достижения временного соглашения, продолжил ас-Сиси, "в течение 10 дней должны будут состояться консультации о переходе к полному прекращению огня в Газе".

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