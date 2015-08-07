​Египет построит тоннели под Суэцким каналом за 3,7 млрд. долларов США

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Египет объявил сегодня о решении начать строительство шести тоннелей под Суэцким каналом, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявил глава администрации Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш, это второй этап комплексного плана по развитию водной артерии, новое русло которой в четверг ввели в эксплуатацию.

По словам Мамиша, инженерные сооружения соединят африканскую часть Египта с Синаем, что "облегчит транспортировку товаров и перевозку людей". Три тоннеля диаметром 11 метров пройдут в окрестностях Исмаилии, еще два в районе Порт-Саида на глубине 42 метров от поверхности воды Суэцкого канала. Протяженность каждой из подземных автомобильных магистралей составит 3,5 километров. Кроме того, под дном канала протянется железнодорожный тоннель длиной 7 км и диаметром 12 метров. Он обеспечит движение как пассажирских, так и грузовых поездов в двух направлениях и будет проложен на глубине 48 метров от поверхности воды канала.

Расчетная стоимость проекта - 29 млрд. египетских фунтов (3,66 млрд. долларов США).