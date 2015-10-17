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    ​Египет получит "Мистрали" к лету 2016 года

    Поставка Египту может быть осуществлена в марте-апреле следующего года

    Баку. 17 октйабря. REPORT.AZ/ Париж поставит два вертолетоносца "Мистраль" Каиру в апреле-марте 2016 года.

    Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщает "Интерфакс".

    "Пока у нас нет точных дат, но поставка Египту может быть осуществлена в марте-апреле следующего года, это значит, что корабли достигнут Египта к началу лета 2016 года", - сказал агентству представитель французской кораблестроительной компании DCNS.

    На "Мистралях" ведутся работы по демонтажу российского оборудования: их планируется завершить до конца текущего года.

    Вертолетоносцы "Мистраль" были построены по заказу России французской DCNS. Контракт на 1,2 миллиарда евро был подписан в 2011 году, но после начала украинского конфликта Франция решила отказаться от сделки.

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