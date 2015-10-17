​Египет получит "Мистрали" к лету 2016 года

Баку. 17 октйабря. REPORT.AZ/ Париж поставит два вертолетоносца "Мистраль" Каиру в апреле-марте 2016 года.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщает "Интерфакс".

"Пока у нас нет точных дат, но поставка Египту может быть осуществлена в марте-апреле следующего года, это значит, что корабли достигнут Египта к началу лета 2016 года", - сказал агентству представитель французской кораблестроительной компании DCNS.

На "Мистралях" ведутся работы по демонтажу российского оборудования: их планируется завершить до конца текущего года.

Вертолетоносцы "Мистраль" были построены по заказу России французской DCNS. Контракт на 1,2 миллиарда евро был подписан в 2011 году, но после начала украинского конфликта Франция решила отказаться от сделки.