Египет поддерживает усилия по завершению политического процесса в Сирии

Каир выступает за скорейшее завершение процесса политического урегулирования в Сирии и поддерживает все направленные на это усилия.

Каир выступает за скорейшее завершение процесса политического урегулирования в Сирии и поддерживает все направленные на это усилия.

Как передает Report, об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе заключительного заседания саммита "Исламской восьмерки" (D-8), слова которого процитировал телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

"Египет подтверждает свою поддержку всех усилий, которые способствуют завершению всеобъемлющего политического процесса в Сирии", - указал египетский лидер.

По убеждению ас-Сиси, "в настоящее время Сирия является свидетелем вопиющего нарушения суверенитета страны со стороны Израиля, захватившего значительную часть сирийской территории вопреки двустороннему соглашению от 1974 года".

Египетский лидер указал, что проблемы, с которыми сталкивается Ближний Восток, "требуют согласованных усилий, широких консультаций и обмена опытом". Как считает ас-Сиси, в этом контексте D-8 "представляет собой благоприятный форум для продвижения совместных действий между государствами - членами этой группы на различных уровнях".