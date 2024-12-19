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Египет поддерживает усилия по завершению политического процесса в Сирии

Египет поддерживает усилия по завершению политического процесса в Сирии Каир выступает за скорейшее завершение процесса политического урегулирования в Сирии и поддерживает все направленные на это усилия.
Другие страны
19 декабря 2024 г. 20:34
Египет поддерживает усилия по завершению политического процесса в Сирии

Каир выступает за скорейшее завершение процесса политического урегулирования в Сирии и поддерживает все направленные на это усилия.

Как передает Report, об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе заключительного заседания саммита "Исламской восьмерки" (D-8), слова которого процитировал телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

"Египет подтверждает свою поддержку всех усилий, которые способствуют завершению всеобъемлющего политического процесса в Сирии", - указал египетский лидер.

По убеждению ас-Сиси, "в настоящее время Сирия является свидетелем вопиющего нарушения суверенитета страны со стороны Израиля, захватившего значительную часть сирийской территории вопреки двустороннему соглашению от 1974 года".

Египетский лидер указал, что проблемы, с которыми сталкивается Ближний Восток, "требуют согласованных усилий, широких консультаций и обмена опытом". Как считает ас-Сиси, в этом контексте D-8 "представляет собой благоприятный форум для продвижения совместных действий между государствами - членами этой группы на различных уровнях".

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