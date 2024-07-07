Египет поддерживает политическое решение суданского кризиса

Суданский кризис должен быть решен политическим путем и при участии всех заинтересованных сторон и в соответствии с национальными интересами Судана.

Суданский кризис должен быть решен политическим путем при участии всех заинтересованных сторон и в соответствии с национальными интересами Судана.

Как передает Report , об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на проходящей в Каире конференции гражданских политических сил Судана.

Ас-Сиси добавил, что политический процесс в соседнем государстве должен вместе с тем базироваться на "уважении суверенитета Судана и его территориальной целостности, а также на обязательном сохранении его государственных институтов".

Египет же, по словам президента, со своей стороны готов и дальше "прилагать все усилия на международном и региональном уровнях для борьбы с последствиями суданского кризиса", в частности продолжать поставку гуманитарной помощи в Судан и по-прежнему принимать у себя миллионы его граждан.