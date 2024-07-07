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Египет поддерживает политическое решение суданского кризиса

Египет поддерживает политическое решение суданского кризиса Суданский кризис должен быть решен политическим путем и при участии всех заинтересованных сторон и в соответствии с национальными интересами Судана.
Другие страны
7 июля 2024 г. 18:13
Египет поддерживает политическое решение суданского кризиса

Суданский кризис должен быть решен политическим путем при участии всех заинтересованных сторон и в соответствии с национальными интересами Судана.

Как передает Report, об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на проходящей в Каире конференции гражданских политических сил Судана.

Ас-Сиси добавил, что политический процесс в соседнем государстве должен вместе с тем базироваться на "уважении суверенитета Судана и его территориальной целостности, а также на обязательном сохранении его государственных институтов".

Египет же, по словам президента, со своей стороны готов и дальше "прилагать все усилия на международном и региональном уровнях для борьбы с последствиями суданского кризиса", в частности продолжать поставку гуманитарной помощи в Судан и по-прежнему принимать у себя миллионы его граждан.

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