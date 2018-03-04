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    Египет передал два спорных острова под суверенитет Саудовской Аравии

    Для Саудовской Аравии эти острова имеют важное стратегическое и военное значение

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/  Два спорных острова в Красном море Тиран и Санафир переходят под суверенитет Саудовской Аравии. Как сообщает Report ссылаясь на телеканала "Аль Джазира", такое решение принял Высший конституционный суд Египта, поддержав соглашение о демаркации морской границы.

    Решение этой судебной инстанции является окончательным и уже не подлежит пересмотру.

    Таким образом, были аннулированы все предыдущие решения судебных инстанций, допускавших иную трактовку вопроса принадлежности островов.

    В июне 2017 года парламент Египта ратифицировал двустороннее соглашение, позднее подпись под договором поставил президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

    На протяжении долгих лет стороны не могли решить вопрос о демаркации границ в Красном море из-за неопределенности вокруг этих островов. Для Саудовской Аравии эти острова имеют важное стратегическое и военное значение.   

    Противники соглашения заявляли, что данный договор ущемляет суверенные полномочия Египта  и нарушает конституцию. 

    Впервые о том, что стороны пришли к соглашению по поводу спорных территорий, было объявлено во время визита в Каир саудовского короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда в апреле 2016 года. Тогда король Салман предложил многомиллиардный пакет инвестиций и льготных кредитов для Египта взамен на уступки островов. 

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