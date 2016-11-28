Египет отрицает свое военное присутствие в Сирии

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ МИД Египта отрицает сообщение арабских СМИ о египетском военном присутствии в Сирии.

Как передает Report, Египет стремится не вмешиваться во внутренние дела других стран, как заявило в воскресенье, министерство, добавив, что любые военные развертывания персонала или оборудования потребовали бы общественные правовые меры.

Ранее большинство региональных средств массовой информации сообщили, что египетский военный блок, в состав которого входят 18 пилотов, ранее в этом месяце присоединился к военно-воздушной базе в Хама.

Президент Египта Абдель-Фаттах аль-Сиси выразил поддержку президента Сирии Башара Асада, заявив в этом месяце в интервью Portuguese TV сети RTP, что его силы были "лучше других" по борьбе с терроризмом и восстановлению стабильности в охваченной войной стране.