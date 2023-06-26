Египет объявил о возможности получения бесплатной транзитной визы на 96 часов

Египетские власти предоставили возможность получения бесплатной транзитной визы на территории страны на срок до четырех суток.

Египетские власти предоставили возможность получения бесплатной транзитной визы на территории страны на срок до четырех суток.

Как передает Report, об этом сообщили в головном офисе авиакомпании Egypt Air в Каире.

По словам представителя авиаперевозчика, "теперь появилась возможность получить транзитную визу для въезда в Египет на срок от 8 до 96 часов". Транзитную визу можно бесплатно оформить по прибытии в международный аэропорт Каира.

В офисе Egypt Air уточнили, что при намерении получить такую визу пассажир после прилета должен обратиться в транзитный офис авиакомпании и заполнить специальную справку-форму, обычную для таких случаев.

Отмечается, что такое решение было принято с целью активизации въездного туризма "в общем направлении государства на достижение целей устойчивого развития и для обеспечения поддержки путешественников и гостей Египта".