О нас

Египет объявил о возможности получения бесплатной транзитной визы на 96 часов

Египет объявил о возможности получения бесплатной транзитной визы на 96 часов Египетские власти предоставили возможность получения бесплатной транзитной визы на территории страны на срок до четырех суток.
Другие страны
26 июня 2023 г. 20:54
Египет объявил о возможности получения бесплатной транзитной визы на 96 часов

Египетские власти предоставили возможность получения бесплатной транзитной визы на территории страны на срок до четырех суток.

Как передает Report, об этом сообщили в головном офисе авиакомпании Egypt Air в Каире.

По словам представителя авиаперевозчика, "теперь появилась возможность получить транзитную визу для въезда в Египет на срок от 8 до 96 часов". Транзитную визу можно бесплатно оформить по прибытии в международный аэропорт Каира.

В офисе Egypt Air уточнили, что при намерении получить такую визу пассажир после прилета должен обратиться в транзитный офис авиакомпании и заполнить специальную справку-форму, обычную для таких случаев.

Отмечается, что такое решение было принято с целью активизации въездного туризма "в общем направлении государства на достижение целей устойчивого развития и для обеспечения поддержки путешественников и гостей Египта".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Misirdə dörd günə qədər pulsuz tranzit vizası almaq mümkün olacaq

Экслюзивные новости

Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi