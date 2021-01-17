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Египет объявил о новых крупных археологических находках близ Каира

Египет объявил о новых крупных археологических находках близ Каира Власти Египта заявили о новых находках на территории большого некрополя в Саккаре, к югу от Каира.
Другие страны
17 января 2021 г. 21:43
Египет объявил о новых крупных археологических находках близ Каира

Власти Египта заявили о новых находках на территории большого некрополя в Саккаре, к югу от Каира.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Среди археологических находок древний погребальный храм и более 50 саркофагов.

Деревянные саркофаги относятся к периоду Нового Царстве - между XVI и XI веками до н.э., они были найдены на глубине 10-12 м.

Египтолог Захи Хавасс сообщил, что погребальный храм посвящен царице Нейт, супруге фараона Тети. Находки были сделаны близ пирамиды, где похоронен фараон Тети, первый правитель шестой династии.

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