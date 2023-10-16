Египет не пустил американских чиновников на свою сторону КПП "Рафах"

Египет не пустил американских официальных лиц на свою сторону КПП "Рафах" на границе с сектором Газа из-за угрозы безопасности.

Египет не пустил американских официальных лиц на свою сторону КПП "Рафах" на границе с сектором Газа из-за угрозы безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, некоторые представители властей США находятся в египетском городе Исмаилия - "настолько близко к границе" между Египтом и сектором Газа, "насколько позволяют условия". США пытались отправить официальных лиц на египетскую сторону КПП "Рафах", но египтяне сказали американским представителям, что "там существуют серьезные угрозы безопасности, которые препятствуют этому", добавил чиновник.