​Хосни Мубарак останется в тюрьме

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Бывший президент Египта Хосни Мубарак и двое его сыновей Гамаль и Аля, приговоренные к заключению за хищение госсредств, не выйдут на свободу, несмотря на решение Кассационного суда страны, постановившего во вторник пересмотреть громкое дело, следует из вердикта суда.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, приговор по делу, получившему в прессе известность как "дело о дворцах", оставалось последним, по которому Мубарак и его сыновья отбывали наказание. Многие из сторонников экс-президента рассчитывали, что сразу после отмены приговора 86-летнего Хосни Мубарака, который провел в неволе четыре года, выпустят на свободу. Однако суд решил оставить под стражей опального политика и его сыновей.

Теперь решение об их освобождении на время проведения нового следствия может принять либо генеральный прокурор страны, либо Апелляционный суд, в который будет направлено это дело.