Египет может открыть беженцам из сектора Газа проход на свою территорию

Египет и США близки к заключению соглашения, которое позволит находящимся в палестинском секторе Газа эвакуироваться из него на египетскую территорию.

Египет и США близки к заключению соглашения, которое позволит находящимся в палестинском секторе Газа эвакуироваться из него на египетскую территорию.

Как передает Report, об этом заявила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника.

Ранее Египет отказывался от любых предложений по созданию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц из сектора Газа и отверг требования армии Израиля об эвакуации населения из северных регионов анклава, назвав эту меру нарушением норм международного права и угрозой жизни более миллиона палестинских граждан.