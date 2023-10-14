О нас

Египет может открыть беженцам из сектора Газа проход на свою территорию

Египет может открыть беженцам из сектора Газа проход на свою территорию Египет и США близки к заключению соглашения, которое позволит находящимся в палестинском секторе Газа эвакуироваться из него на египетскую территорию.
Другие страны
14 октября 2023 г. 03:44
Египет может открыть беженцам из сектора Газа проход на свою территорию

Египет и США близки к заключению соглашения, которое позволит находящимся в палестинском секторе Газа эвакуироваться из него на египетскую территорию.

Как передает Report, об этом заявила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника.

Ранее Египет отказывался от любых предложений по созданию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц из сектора Газа и отверг требования армии Израиля об эвакуации населения из северных регионов анклава, назвав эту меру нарушением норм международного права и угрозой жизни более миллиона палестинских граждан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке WSJ: Misir Qəzza zolağından olan qaçqınların öz ərazisinə daxil olmasına icazə verə bilər

Самое читаемое

В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
7 октября 2023 г. 15:59
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
7 октября 2023 г. 18:12
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
7 октября 2023 г. 23:35
В Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
ФотоВ Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
8 октября 2023 г. 23:24
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
10 октября 2023 г. 19:20
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
11 октября 2023 г. 09:15
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
S&P огласило ожидания по ценам на нефть и влияние на инфляцию и ставки
S&P огласило ожидания по ценам на нефть и влияние на инфляцию и ставки
7 октября 2023 г. 11:05
Ильхам Алиев: Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию
Ильхам Алиев: Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию
7 октября 2023 г. 23:41
​​​​​​​Чистая прибыль ведущего производителя чая в Азербайджане выросла на 52%
​​​​​​​Чистая прибыль ведущего производителя чая в Азербайджане выросла на 52%
9 октября 2023 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi