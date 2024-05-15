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Египет, Марокко и ОАЭ впервые обсудили с США отправку миротворческих сил в Газу

Египет, Марокко и ОАЭ впервые обсудили с США отправку миротворческих сил в Газу Египет, Марокко и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) провели первые консультации с США по вопросу участия в миротворческой операции, которая будет развернута в секторе Газа после завершения конфликта.
Другие страны
15 мая 2024 г. 11:47
Египет, Марокко и ОАЭ впервые обсудили с США отправку миротворческих сил в Газу

Египет, Марокко и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) провели первые консультации с США по вопросу участия в миротворческой операции, которая будет развернута в секторе Газа после завершения конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Financial Times.

"Три арабских государства - Египет, ОАЭ и Марокко - провели предварительные обсуждения, но они хотели бы, чтобы США сначала признали палестинское государство", - сказал изданию неназванный западный чиновник. По его словам, арабские страны считают, что США должны возглавить миротворческие силы, однако Вашингтон пытается проработать вопрос о том, как сделать это без присутствия на месте.

Другие арабские государства, в том числе Саудовская Аравия, отвергли идею участия их военных в составе миротворческой миссии, поскольку такой шаг может быть воспринят как поддержка Израиля, пишет FT. Кроме того, они также опасаются быть втянутыми в повстанческое движение в секторе Газа.

США стремятся создать миротворческую миссию, которая будет развернута в секторе Газа после окончания войны на время отсутствия властной структуры, обеспечивающей безопасность в Палестине, однако администрация Джо Байдена не намерена размещать американские войска в Газе. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CBS, что Вашингтон ведет разработку планов по обеспечению безопасности, созданию органов управления и восстановлению анклава.

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