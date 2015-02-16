​ВВС Египта нанесли авиаудары по позициям ИГ в Ливии

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Египетские ВВС нанесли серию авиаударов по позициям радикальной группировки "Исламское государство" в Ливии после появления в интернете видеозаписи казни 21 египтянина-копта, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, видео казни захваченных в Ливии египтян было размещено 15 февраля в социальных ресурсах в интернете, принадлежащих ИГ.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телевизионном обращении к нации заявил, что Каир оставляет за собой право на ответные действия за казнь заложников боевиками ИГ.