Египет, Китай и ОАЭ отказались участвовать во встрече по Украине на Мальте

Египет, КНР и ОАЭ приняли решение не участвовать в открывшейся на Мальте встрече так называемого копенгагенского формата по Украине.

Египет, КНР и ОАЭ приняли решение не участвовать в открывшейся на Мальте встрече так называемого копенгагенского формата по Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе.

Согласно информации, во встрече на уровне советников по национальной безопасности лично принимают участие 64 представителя, 10 - в онлайн-режиме. Некоторые страны участвуют как лично, так и онлайн, Евросоюз представляют два чиновника от Европейского совета и Европейской комиссии.

По словам источника, с участниками встречи будет проводиться работа в пяти тематических группах.

В центре внимания будут события вокруг Запорожской АЭС, вопросы продовольственной безопасности, энергобезопасности, а также освобождения пленных и возвращения депортированных детей.