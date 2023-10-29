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Египет, Китай и ОАЭ отказались участвовать во встрече по Украине на Мальте

Египет, Китай и ОАЭ отказались участвовать во встрече по Украине на Мальте Египет, КНР и ОАЭ приняли решение не участвовать в открывшейся на Мальте встрече так называемого копенгагенского формата по Украине.
Другие страны
29 октября 2023 г. 00:17
Египет, Китай и ОАЭ отказались участвовать во встрече по Украине на Мальте

Египет, КНР и ОАЭ приняли решение не участвовать в открывшейся на Мальте встрече так называемого копенгагенского формата по Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе.

Согласно информации, во встрече на уровне советников по национальной безопасности лично принимают участие 64 представителя, 10 - в онлайн-режиме. Некоторые страны участвуют как лично, так и онлайн, Евросоюз представляют два чиновника от Европейского совета и Европейской комиссии.

По словам источника, с участниками встречи будет проводиться работа в пяти тематических группах.

В центре внимания будут события вокруг Запорожской АЭС, вопросы продовольственной безопасности, энергобезопасности, а также освобождения пленных и возвращения депортированных детей.

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Версия на азербайджанском языке Misir, Çin və BƏƏ Ukrayna ilə bağlı Maltada keçirilən görüşdə iştirakdan imtina edib

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