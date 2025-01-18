Египет, Израиль, Катар, ПНА и США будут следить за выполнением сделки по Газе

Представители Египта, Израиля, Катара, Палестинской национальной администрации (ПНА) и США будут контролировать выполнение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
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По данным его источников, представители упомянутых государств войдут в состав Центра наблюдения за выполнением соглашения, который создан для "обеспечения эффективной координации между участниками и контроля за выполнением условий соглашения" по Газе.
Напомним, что накануне Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали соглашение о перемирии в секторе Газа.