Египет, Израиль, Катар, ПНА и США будут следить за выполнением сделки по Газе

Представители Египта, Израиля, Катара, Палестинской национальной администрации (ПНА) и США будут контролировать выполнение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Представители Египта, Израиля, Катара, Палестинской национальной администрации (ПНА) и США будут контролировать выполнение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источников, представители упомянутых государств войдут в состав Центра наблюдения за выполнением соглашения, который создан для "обеспечения эффективной координации между участниками и контроля за выполнением условий соглашения" по Газе.

Напомним, что накануне Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали соглашение о перемирии в секторе Газа.