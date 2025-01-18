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Египет, Израиль, Катар, ПНА и США будут следить за выполнением сделки по Газе

Египет, Израиль, Катар, ПНА и США будут следить за выполнением сделки по Газе Представители Египта, Израиля, Катара, Палестинской национальной администрации (ПНА) и США будут контролировать выполнение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
18 января 2025 г. 00:16
Египет, Израиль, Катар, ПНА и США будут следить за выполнением сделки по Газе

Представители Египта, Израиля, Катара, Палестинской национальной администрации (ПНА) и США будут контролировать выполнение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источников, представители упомянутых государств войдут в состав Центра наблюдения за выполнением соглашения, который создан для "обеспечения эффективной координации между участниками и контроля за выполнением условий соглашения" по Газе.

Напомним, что накануне Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали соглашение о перемирии в секторе Газа.

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