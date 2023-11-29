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Египет, Израиль, Катар и США работают над продлением перемирия в Газе

Египет, Израиль, Катар и США работают над продлением перемирия в Газе Представители Египта, Израиля, Катара и США работают над продлением паузы в боевых действиях в Израиле и секторе Газа.
Другие страны
29 ноября 2023 г. 10:38
Египет, Израиль, Катар и США работают над продлением перемирия в Газе

Представители Египта, Израиля, Катара и США работают над продлением паузы в боевых действиях в Израиле и секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила американская телекомпания CNN.

Источник сообщил о том, что представители четырех стран надеются, что прекращение огня продолжится в четверг, если в среду радикальное палестинское движение ХАМАС освободит не менее 10 израильтян из числа заложников. Паузу в военных действиях можно будет таким образом продлить на сутки.

Сейчас в Катаре находятся директор ЦРУ Уильям Бернс, глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа и представители Катара, которые поддерживают тесные связи с политическим руководством ХАМАС. По информации источников, руководители разведок обсудят следующий этап соглашения о прекращении огня.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Сделка вступила в силу 24 ноября, в тот же день была отпущена на свободу первая группа заложников.

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Версия на английском языке Egypt, Israel, Qatar, US working to extend truce in Gaza
Версия на азербайджанском языке Misir, İsrail, Qətər və ABŞ Qəzzada atəşkəsi uzatmağa çalışır

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