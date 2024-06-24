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Египет и ООН согласовали временный ввоз помощи в Газу через КПП "Керем-Шалом"

Египет и ООН согласовали временный ввоз помощи в Газу через КПП "Керем-Шалом" Египет и ООН достигли соглашения по временному ввозу гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом" на границе с Израилем, пока наземный переход "Рафах" не возобновит свою работу.
Другие страны
24 июня 2024 г. 13:49
Египет и ООН согласовали временный ввоз помощи в Газу через КПП Керем-Шалом

Египет и ООН достигли соглашения по временному ввозу гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом" на границе с Израилем, пока наземный переход "Рафах" не возобновит свою работу.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источника, египетские власти договорились с ООН "о въезде в Газу 2 272 грузовиков с гуманитарными грузами за прошедшие три недели". В то же время Каир подчеркнул, что доставка помощи через "Керем-Шалом" является исключительно временной мерой и что Египет "не возобновит работу КПП "Рафах" до тех пор, пока на палестинской стороне находятся израильские военные".

"Рафах" до недавнего времени был основным КПП, через который в Газу поступала гумпомощь населению сектора, однако уже более месяца он практически не действует. Гуманитарные грузы доставляются через КПП "Керем-Шалом", большая их часть по-прежнему идет из Египта.

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Версия на английском языке Egypt, UN agree on temporary import of aid into Gaza through Kerem Shalom checkpoint

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