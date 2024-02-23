Египет и ОАЭ подписали соглашение о строительстве курорта на $35 млрд

Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали инвестиционное соглашение на сумму $35 млрд о строительстве курорта Рас-эль-Хикма на берегу Средиземного моря.

Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали инвестиционное соглашение на сумму $35 млрд о строительстве курорта Рас-эль-Хикма на берегу Средиземного моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония подписания состоялась в штаб-квартире египетского правительства в новой административной столице.

"Проект строительства Рас-эль-Хикма является крупнейшим в истории сотрудничества между Египтом и ОАЭ: его площадь составит не менее 170,8 млн кв. м", - объявил премьер-министр республики Мустафа Мадбули, присутствовавший на церемонии подписании документов. По словам премьера, данная сделка "является крупнейшим соглашением в сфере прямых инвестиций на протяжении всей истории Египта". ОАЭ выделят республике прямые инвестиции на сумму $35 млрд в течение двух месяцев, добавил Мадбули. "Хотелось бы подчеркнуть, что данная сделка представляет собой полноценное партнерство между Каиром и Абу-Даби, а не продажу активов", - добавил премьер, указав, что будущая туристическая зона призвана обеспечить представителей египетской молодежи "миллионами рабочих мест".

На территории курорта планируется возвести отели, развлекательные зоны и специализированные бизнес-кварталы. К югу намечено построить международный аэропорт. По оценке Мадбули, курорт привлечет в Египет "не менее 8 млн туристов", поэтому Каир заинтересован в том, чтобы завершить строительство как можно скорее. Согласно договору, подписанному в пятницу, египетская сторона получит право на 35% доходов от курорта.

Населенный пункт Рас-эль-Хикма расположен в провинции Матрух на берегу Средиземного моря и известен в первую очередь тем, что именно там находился дом отдыха, где проводили отпуск Анвар Садат (президент Египта в период с 1970 по 1981 год) и Хосни Мубарак (с 1981 по 2011 год). В 2020 году президент Абдель Фаттах ас-Сиси издал указ, предусматривавший значительное расширение площади города и преобразование его в полноценную туристическую зону. В настоящий момент строится новое шоссе, которое соединит Каир с северными районами на побережье Средиземного моря и при этом существенно сократит время в пути. Общая протяженность пляжей в районе Рас-эль-Хикма достигает 50 км, в самом регионе, по словам руководства Египта, расположено множество исторических объектов, которые могут представлять интерес для туристов.