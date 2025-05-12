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Египет и Катар считают обнадеживающим решение ХАМАС освободить заложника

Египет и Катар считают обнадеживающим решение ХАМАС освободить заложника Египет и Катар назвали решение палестинского движения ХАМАС освободить израильского заложника, обладающего также гражданством США, "обнадеживающим шагом" с точки зрения перспектив возобновления переговоров о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
12 мая 2025 г. 00:57
Египет и Катар считают обнадеживающим решение ХАМАС освободить заложника

Египет и Катар назвали решение палестинского движения ХАМАС освободить израильского заложника, обладающего также гражданством США, "обнадеживающим шагом" с точки зрения перспектив возобновления переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, соответствующее заявление распространил египетский МИД.

"Египет и Катар приветствуют согласие ХАМАС освободить американского заложника Идена Александра. Считаем это решение жестом доброй воли и обнадеживающим шагом на пути к возобновлению переговоров о прекращении огня в Газе, освобождении заложников и палестинских заключенных и возобновлении беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в сектор", - говорится в заявлении.

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