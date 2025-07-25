Египет и Катар продолжают посредничество для прекращения огня в Газе

Власти Египта и Катара продолжают предпринимать посреднические усилия для достижения прекращения огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Власти Египта и Катара продолжают предпринимать посреднические усилия для достижения прекращения огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В заявлении двух стран отмечается, что решение Израиля и США отозвать делегации из Дохи для консультаций является обычной практикой перед возобновлением переговоров.

"Государство Катар и Арабская Республика Египет подтверждают, что обе стороны продолжают прилагать активные усилия в рамках посреднического процесса по сектору Газа с целью заключения соглашения, которое прекратит войну, положит конец гуманитарным страданиям в секторе, обеспечит защиту гражданского населения, а также обмен заложниками и заключенными", - говорится в документе.