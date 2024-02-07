Египет и Катар призвали к проведению в Каире нового раунда диалога по заложникам

Египет и Катар выступили инициаторами проведения нового раунда диалога по достижению спокойствия в палестинском секторе Газа и соглашению по обмену заложников, находящихся в руках радикалов в секторе, на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев.

Египет и Катар выступили инициаторами проведения нового раунда диалога по достижению спокойствия в палестинском секторе Газа и соглашению по обмену заложников, находящихся в руках радикалов в секторе, на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его информации, Каир и Доха призывали к проведению в четверг, 8 февраля, нового раунда переговоров, "чтобы добиться спокойствия в Газе и договоренностей об обмене заложников на палестинских заключенных".