Египет и Израиль обсуждают открытие КПП Рафах

Египет и Израиль ведут переговоры о повторном открытии пограничного перехода Рафах.
Об этом передает Report со ссылкой на The Wall Srteet Journal, данный КПП играет важную роль в поставках гуманитарной помощи сектору Газа и может подготовить почву для временного прекращения боевых действий.
КПП может быть открыт в начале декабря. Египетские официальные лица уже провели переговоры с Израилем, а представители ХАМАС прибудут в Каир сегодня.
План предусматривает временное прекращение огня в Газе на 60 дней. Израиль сохранит военное присутствие в анклаве, а контроль за палестинской стороной перехода перейдет от ХАМАС к Палестинской администрации. Ежедневно через КПП Рафах смогут проходить до 200 грузовиков с гуманитарной помощью.
Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна продолжит военные действия в Газе до полного уничтожения ХАМАС.