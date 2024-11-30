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Египет и Израиль обсуждают открытие КПП Рафах

Египет и Израиль обсуждают открытие КПП Рафах Египет и Израиль ведут переговоры о повторном открытии пограничного перехода Рафах.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 16:09
Египет и Израиль обсуждают открытие КПП Рафах

Египет и Израиль ведут переговоры о повторном открытии пограничного перехода Рафах.

Об этом передает Report со ссылкой на The Wall Srteet Journal, данный КПП играет важную роль в поставках гуманитарной помощи сектору Газа и может подготовить почву для временного прекращения боевых действий.

КПП может быть открыт в начале декабря. Египетские официальные лица уже провели переговоры с Израилем, а представители ХАМАС прибудут в Каир сегодня.

План предусматривает временное прекращение огня в Газе на 60 дней. Израиль сохранит военное присутствие в анклаве, а контроль за палестинской стороной перехода перейдет от ХАМАС к Палестинской администрации. Ежедневно через КПП Рафах смогут проходить до 200 грузовиков с гуманитарной помощью.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна продолжит военные действия в Газе до полного уничтожения ХАМАС.

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Версия на английском языке Egypt, Israel in talks to reopen Rafah cossing

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