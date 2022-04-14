Египет и итальянская ENI заключили сделку, нацеленную на поставки газа в Европу

Египетская холдинговая газовая компания (Egyptian Natural Gas Holding Company) и итальянская ENI подписали в среду рамочное соглашение, нацеленное на максимизацию добычи газа и экспорт СПГ в Европу.

Египетская холдинговая газовая компания (Egyptian Natural Gas Holding Company) и итальянская ENI подписали в среду рамочное соглашение, нацеленное на максимизацию добычи газа и экспорт СПГ в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство нефти и природных ресурсов арабской республики.

Как отмечается, "стороны договорились увеличить совместную добычу газа в краткосрочной перспективе". Соглашение предусматривает также оптимизацию геологоразведочных работ на уже существующих участках, а также на недавно приобретенных площадях в Дельте Нила, в Восточном Средиземноморье и в Западной пустыне. Эта сделка вместе с подписанным в прошлом году соглашением о перезапуске завода по сжижению газа в Думьяте призвана обеспечить поставки до 3 млрд куб. м СПГ уже в 2022 году.

Хотя подписанное соглашение объясняют необходимостью перехода к низкоуглеродной энергетике, многие региональные наблюдатели усмотрели в нем однозначное стремление Италии найти альтернативные источники поставок газа и снизить зависимость от российского газа на фоне украинского кризиса.

Кроме того, накануне ENI объявила о новых нефтегазовых открытиях в Западной пустыне, соответствующих 8 500 баррелей в день в нефтяном эквиваленте.

Напомним, что 12 апреля во время визита премьер-министра Марио Драги в Алжир ENI и государственная энергетическая компания Sonatrach подписали соглашение об увеличении поставок газа в Италию.