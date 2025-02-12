Египет и Иордания настаивают на восстановлении Газы без выселения ее жителей

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II считают необходимым восстановление сектора Газа без выселения оттуда палестинцев, а также настаивают на реализации соглашения о прекращении огня в анклаве.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II считают необходимым восстановление сектора Газа без выселения оттуда палестинцев, а также настаивают на реализации соглашения о прекращении огня в анклаве.

Как передает Report , соответствующее заявление распространила канцелярия ас-Сиси по итогам телефонных переговоров между лидерами двух стран.

"Президент Египта и король Иордании подчеркнули необходимость немедленно начать реконструкцию Газы без принудительного переселения ее жителей. Главы государств также заявили, что считают обязательной окончательную реализацию соглашения о прекращении огня в анклаве и продолжение процесса обмена заложников на [палестинских] заключенных", - сообщил официальный представитель ас-Сиси Мухаммед аш-Шинави.

При этом египетский и иорданский лидеры указали, что готовы к тесному сотрудничеству с президентом США Дональдом Трампом и выразили надежду на то, что совместными усилиями им удастся достичь постоянного мира на Ближнем Востоке. Ас-Сиси и Абдалла II полагают, что действия новой американской администрации в конечном итоге приведут к созданию независимого Государства Палестина в границах 1967 года.

Отметим, что переговоры между президентом Египта и королем Иордании состоялись на следующий день после того, как последний встретился в Вашингтоне с Трампом и подтвердил неизменную позицию королевства, выступающего против перемещения палестинцев Газы и Западного берега реки Иордан. Со своей стороны американский президент объявил, что США не собираются покупать Газу, однако планируют управлять анклавом.