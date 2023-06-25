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Египет и Индия заявили об установлении отношений стратегического партнерства

Египет и Индия заявили об установлении отношений стратегического партнерства Египет и Индия сообщили в воскресенье о повышении уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства.
Другие страны
25 июня 2023 г. 15:15
Египет и Индия заявили об установлении отношений стратегического партнерства

Египет и Индия сообщили сегодня о повышении уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом было заявлено по окончании переговоров между египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси и индийским премьер-министром Нарендрой Моди, который находится с официальным визитом в Каире.

"Лидеры Египта и Индии подписали совместную декларацию о повышении отношений между двумя странами до уровня стратегического партнерства", - говорится в коммюнике, распространенном пресс-службой президента арабской республики.

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Версия на английском языке Egypt, India boost relations to strategic partnership

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