Египет и Индия заявили об установлении отношений стратегического партнерства

Египет и Индия сообщили в воскресенье о повышении уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства.

Египет и Индия сообщили сегодня о повышении уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом было заявлено по окончании переговоров между египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси и индийским премьер-министром Нарендрой Моди, который находится с официальным визитом в Каире.

"Лидеры Египта и Индии подписали совместную декларацию о повышении отношений между двумя странами до уровня стратегического партнерства", - говорится в коммюнике, распространенном пресс-службой президента арабской республики.