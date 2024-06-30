Египет и ЕС подписали соглашения о производстве зеленого аммиака на сумму $33 млрд

Египет и Евросоюз подписали четыре соглашения о производстве зеленого аммиака общей стоимостью 33 млрд долларов на полях форума Египет - ЕС в Каире.

Египет и Евросоюз подписали четыре соглашения о производстве зеленого аммиака общей стоимостью 33 млрд долларов на полях форума Египет - ЕС в Каире.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба египетского правительства на своей странице в соцсети.

По ее данным, документы были подписаны "в присутствии премьер-министра Египта Мустафы Мадбули, министра электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Мухаммеда Шакера и министра планирования и экономического развития Халы ас-Саид". Все они предусматривают строительство на территории Египта предприятий, специализирующихся на получении зеленого аммиака.

Согласно информации, первое соглашение на сумму 11 млрд долларов было заключено с немецкой компанией DAI Infrastruktur GmbH: оно должно будет "обеспечить производство экологически чистого аммиака в промзоне к востоку от египетского города Порт-Саид".

Другая договоренность на 4,25 млрд долларов о строительстве предприятия в египетском порту Айн-Сохна была подписана с базирующейся в ОАЭ "энергетической компанией OCIOR, которая обеспечит выход произведенного в Египте зеленого аммиака на европейские рынки", говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что оставшиеся два документа также предусматривают возведение в Айн-Сохне заводов, производящих экологически чистый аммиак - на эти цели инвесторы готовы выделить египетским властям еще 17,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Египет и ЕС заключили несколько соглашений о сотрудничестве в сфере производства зеленого водорода и аммиака и строительства предприятий, связанных с этой отраслью.