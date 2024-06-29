Египет и ЕС будут сотрудничать при производстве зеленого водорода и аммиака

Египет и Европейский союз (ЕС) заключили несколько соглашений о сотрудничестве в сфере производства зеленого водорода и зеленого аммиака и строительства на египетской территории предприятий, связанных с этой отраслью.

Египет и Европейский союз (ЕС) заключили несколько соглашений о сотрудничестве в сфере производства зеленого водорода и зеленого аммиака и строительства на египетской территории предприятий, связанных с этой отраслью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказала министр планирования и экономического развития Египта Хала ас-Саид на полях форума Египет - ЕС в Каире.

"Мы подписали ряд соглашений касательно производства зеленого водорода и зеленого аммиака, а также совместно с несколькими европейскими компаниями работаем над строительством в Египте предприятий, которые будут связаны с этой сферой", - подчеркнула она.

Других подробностей сделки министр пока не привела.

Ас-Саид также отметила, что, по ее данным, на полях форума будет подписан договор о постройке в Египте автомобильного завода Volkswagen. О планах по локализации производства немецких автомобилей говорят в Каире уже более полугода, с осени 2023 года.

Египет и ЕС подписали четыре соглашения, обеспечивающих финансирование со стороны ЕС нескольких программ, направленных на развитие частного предпринимательства и производства вакцин, а также в сфере профессиональной подготовки египетской молодежи. Как сообщила пресс-служба египетского правительства, общий объем средств, выделяемых ЕС по этим соглашениям, составляет 299 млн евро.