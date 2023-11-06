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КПП "Рафах" открыли для прохода иностранных граждан, внесенных в списки

КПП "Рафах" открыли для прохода иностранных граждан, внесенных в списки Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах", расположенный на границе Египта и палестинского сектора Газа, открыт для прохода иностранцев и египтян, чьи имена внесены в списки.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 18:34
КПП Рафах открыли для прохода иностранных граждан, внесенных в списки

Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах", расположенный на границе Египта и палестинского сектора Газа, открыт для прохода иностранцев и египтян, чьи имена внесены в списки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС , об этом сообщило главное управление погранпереходов анклава.

"Погранпереход "Рафах" открыт для иностранцев и египтян, чьи имена фигурируют в последних списках от 1 ноября 2023 года", - говорится в заявлении, опубликованном на странице управления в Facebook. В нем подчеркивается, что списки были предоставлены египетской стороной.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник сообщил, что Египет готовится в течение дня принять на лечение 30 раненых из сектора Газа через "Рафах". По его информации, раненые палестинцы уже прибывают на погранпереход.

По данным канала Al-Qahera Al-Ekhbariya, за день через КПП были отправлены 50 грузовиков с гуманитарной помощью палестинцам.

17.52

Египет готовится принять на лечение 30 раненых из палестинского сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Каир приостановил процесс эвакуации иностранных граждан из анклава через погранпереход с 4 ноября после того, как Израиль препятствовал выезду из анклава раненых палестинцев.

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Версия на английском языке Egypt preparing to receive 30 wounded from Gaza Strip through Rafah crossing

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