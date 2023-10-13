Египет готов стать посредником между Израилем и Палестиной

Каир готов стать посредником между Израилем и Палестиной без каких-либо условий.

Каир готов стать посредником между Израилем и Палестиной без каких-либо условий.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Египет готов к посредничеству в координации с региональными сторонами без каких-либо условий", — отметил ас-Сиси.

До этого Каир сообщил о планах начать переговоры с представителями движения ХАМАС об освобождении заложников. В первую очередь речь идет об иностранных гражданах и лицах с двойным гражданством, уточнил телеканал Al-Arabia со ссылкой на источники.

Напомним, что глава МИД Турции Хакан Фидан посетит 13-14 октября Египет для обсуждения ситуации в зоне палестино-израильского противостояния и путей урегулирования кризиса.