О нас

Египет готов стать посредником между Израилем и Палестиной

Египет готов стать посредником между Израилем и Палестиной Каир готов стать посредником между Израилем и Палестиной без каких-либо условий.
Другие страны
13 октября 2023 г. 05:20
Египет готов стать посредником между Израилем и Палестиной

Каир готов стать посредником между Израилем и Палестиной без каких-либо условий.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Египет готов к посредничеству в координации с региональными сторонами без каких-либо условий", — отметил ас-Сиси.

До этого Каир сообщил о планах начать переговоры с представителями движения ХАМАС об освобождении заложников. В первую очередь речь идет об иностранных гражданах и лицах с двойным гражданством, уточнил телеканал Al-Arabia со ссылкой на источники.

Напомним, что глава МИД Турции Хакан Фидан посетит 13-14 октября Египет для обсуждения ситуации в зоне палестино-израильского противостояния и путей урегулирования кризиса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Misir İsrail və Fələstin arasında vasitəçilik etməyə hazırdır

Самое важное

В Ханкенди заработал приют для граждан из уязвимых групп населения
ФотоВ Ханкенди заработал приют для граждан из уязвимых групп населения
12 октября 2023 г. 17:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
12 октября 2023 г. 15:09
Депутаты Верховной Рады Украины приняли обращение в поддержку Азербайджана
ФотоДепутаты Верховной Рады Украины приняли обращение в поддержку Азербайджана
12 октября 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
11 октября 2023 г. 15:04
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
10 октября 2023 г. 21:12
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
10 октября 2023 г. 18:31
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
10 октября 2023 г. 17:18
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 17:12
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
10 октября 2023 г. 16:59
В Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
ФотоВ Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi