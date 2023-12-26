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Египет еще не представил палестинской стороне инициативу по урегулированию в Газе

Египет еще не представил палестинской стороне инициативу по урегулированию в Газе Египет до сих пор не передал Палестине свои предложения по урегулированию ситуации в секторе Газа.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 12:03
Египет еще не представил палестинской стороне инициативу по урегулированию в Газе

Египет до сих пор не передал Палестине свои предложения по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ash-Sharq.

"Каир еще не представил свою инициативу властям Палестины", - сообщил представитель палестинских властей, слова которого привел телеканал Ash-Sharq.

Он добавил, что палестинское руководство "приветствует любые арабские и международные предложения, направленные на прекращение войны в секторе".

Ранее агентство Reuters сообщило, что Египет якобы предложил вариант урегулирования в Газе, которое предполагает прекращение огня в обмен на большое число заложников, находящихся в плену на территории палестинского сектора.

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Версия на английском языке Egypt not yet presented Palestinian side with initiative for settlement in Gaza
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