Египет еще не представил палестинской стороне инициативу по урегулированию в Газе

Египет до сих пор не передал Палестине свои предложения по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Египет до сих пор не передал Палестине свои предложения по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ash-Sharq.

"Каир еще не представил свою инициативу властям Палестины", - сообщил представитель палестинских властей, слова которого привел телеканал Ash-Sharq.

Он добавил, что палестинское руководство "приветствует любые арабские и международные предложения, направленные на прекращение войны в секторе".

Ранее агентство Reuters сообщило, что Египет якобы предложил вариант урегулирования в Газе, которое предполагает прекращение огня в обмен на большое число заложников, находящихся в плену на территории палестинского сектора.