Египет достиг соглашения с Францией по приобретению "Мистралей"

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд договорился с египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси относительно условий продажи двух вертолетоносцев типа "Мистраль", которые предназначались для продажи России, сообщает Report со ссылкой Газета.Ru.

Ранее французское издание выяснило, что египетская делегация ведет с французскими властями переговоры о покупке двух военных кораблей типа "Мистраль". Отмечалось, что обсуждение сделки может продлиться до конца октября. Корабли планируется разместить в Красном и Средиземном морях.

Соглашение о строительстве двух "Мистралей" было заключено в 2011 году между "Рособоронэкспортом" и французской DCNS. Первый корабль Россия должна была получить еще в 2014 году, однако на пути исполнения контракта встали санкции, введенные против России в связи с присоединением Крыма и политикой в отношении Украины.

В результате Франция заплатила 1,2 млрд. евро за непоставку "Мистралей".