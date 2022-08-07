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Египет договорился о перемирии в секторе Газа

Египет договорился о перемирии в секторе Газа Сегодня в 20:00 начнется перемирие в секторе Газа между Армией обороны Израиля и представителями "Исламского джихада".
Другие страны
7 августа 2022 г. 19:16
Египет договорился о перемирии в секторе Газа

Сегодня начнется перемирие в секторе Газа между Армией обороны Израиля и представителями "Исламского джихада".

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, в ближайшее время египетские официальные лица выступят с соответствующим заявлением. Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу в 20:00 по местному времени (21:00 - бакинское). Пока неизвестно, сколько он продлится.

При этом официально пока ни Израиль, ни "Исламский джихад" публично не заявляли о своем согласии на прекращение огня.

Напомним, ранее The Times of Israel со ссылкой на источники писало, что Израиль согласился на прекращение огня и ждет ответа от палестинской стороны.

До этого министр финансов Авигдор Либерман говорил, что Израиль готов прекратить операцию в секторе Газа, и назвал условие для этого.

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