Египет договорился о перемирии в секторе Газа

Сегодня в 20:00 начнется перемирие в секторе Газа между Армией обороны Израиля и представителями "Исламского джихада".

Сегодня начнется перемирие в секторе Газа между Армией обороны Израиля и представителями "Исламского джихада".

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera , в ближайшее время египетские официальные лица выступят с соответствующим заявлением. Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу в 20:00 по местному времени (21:00 - бакинское). Пока неизвестно, сколько он продлится.

При этом официально пока ни Израиль, ни "Исламский джихад" публично не заявляли о своем согласии на прекращение огня.

Напомним, ранее The Times of Israel со ссылкой на источники писало, что Израиль согласился на прекращение огня и ждет ответа от палестинской стороны.

До этого министр финансов Авигдор Либерман говорил, что Израиль готов прекратить операцию в секторе Газа, и назвал условие для этого.