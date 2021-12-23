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Эфиопские войска взяли с боем крупный город на территории штата Тыграй

Эфиопские войска взяли с боем крупный город на территории штата Тыграй Правительственные войска Эфиопии нанесли очередное поражение повстанцам Тыграя и захватили стратегически важный город Аламата, находящийся на севере страны на территории штата.
Другие страны
23 декабря 2021 г. 06:56
Эфиопские войска взяли с боем крупный город на территории штата Тыграй

Правительственные войска Эфиопии нанесли очередное поражение повстанцам Тыграя и захватили стратегически важный город Аламата, находящийся на севере страны на территории штата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду Agence France Presse (AFP), ссылаясь на заявление эфиопской правительственной службы по связям с общественностью.

"Доблестные силы обороны Эфиопии при поддержке подразделений сил безопасности штата Амхара после разгрома вражеских сил захватили город Аламата", - цитирует AFP указанный документ.

Отметим, что Аламата стал первым городом на территории Тыграя, в который вошли федеральные силы в ходе начавшегося в минувшем месяце наступления против повстанцев. Он находится в 20 км к северу от границы со штатом Амхара.

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Версия на азербайджанском языке Efiopiya ordusu Tıqrayda iri şəhəri ələ keçirib

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