Эфиопские войска взяли с боем крупный город на территории штата Тыграй

Правительственные войска Эфиопии нанесли очередное поражение повстанцам Тыграя и захватили стратегически важный город Аламата, находящийся на севере страны на территории штата.
"Доблестные силы обороны Эфиопии при поддержке подразделений сил безопасности штата Амхара после разгрома вражеских сил захватили город Аламата", - цитирует AFP указанный документ.
Отметим, что Аламата стал первым городом на территории Тыграя, в который вошли федеральные силы в ходе начавшегося в минувшем месяце наступления против повстанцев. Он находится в 20 км к северу от границы со штатом Амхара.