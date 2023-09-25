Эфиопия запретила авиапассажирам вывозить кофе

Власти Эфиопии временно запретили вывоз кофе из страны в любом виде и в любых количествах.

Власти Эфиопии временно запретили вывоз кофе из страны в любом виде и в любых количествах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее предостережение для авиапассажиров выпустило посольство России в Аддис-Абебе.

"В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах. При планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту советуем учитывать данную информацию", - говорится в сообщении.