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Эфиопия выдворяет сотрудников ООН из страны

Эфиопия выдворяет сотрудников ООН из страны Правительство Эфиопии объявило семерых сотрудников специализированных служб ООН персонами нон грата и предложило им покинуть территорию страны в течение ближайших 72 часов.
Другие страны
30 сентября 2021 г. 20:25
Эфиопия выдворяет сотрудников ООН из страны

Правительство Эфиопии объявило семерых сотрудников специализированных служб ООН персонами нон грата и предложило им покинуть территорию страны в течение ближайших 72 часов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД федеративной республики.

"Соответствующие лица получили письма о том, что в течение ближайших 72 часов им следует покинуть территорию Эфиопии, - говорится в заявлении. - Все они вмешивались во внутренние дела страны".

В опубликованный внешнеполитическим ведомством списке подлежащих к высылке включены представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), руководитель группы по мониторингу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и сотрудники Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). 

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Версия на азербайджанском языке Efiopiya BMT əməkdaşlarına ölkəni tərk etmək üçün üç gün vaxt verib

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