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Эфиопия построит крупнейший в Африке аэропорт стоимостью $6 млрд

Эфиопия построит крупнейший в Африке аэропорт стоимостью $6 млрд Эфиопия приняла решение возвести крупнейший на Африканском континенте международный аэропорт стоимостью 6 млрд долларов близ своей столицы Аддис-Абебы.
Другие страны
10 августа 2024 г. 21:06
Эфиопия построит крупнейший в Африке аэропорт стоимостью $6 млрд

Эфиопия приняла решение возвести крупнейший на Африканском континенте международный аэропорт стоимостью 6 млрд долларов близ своей столицы Аддис-Абебы.

Как передает Report, об этом сообщила телерадиостанция Fana.

По словам гендиректора группы Ethiopian Airlines Месфина Тасеу, данный аэропорт будет создан за пять лет у курортного города Бишофту (регион Оромиа) в 17 км от столицы страны, а его площадь составит 35 кв. км.

Он уточнил, что первая очередь нового международного аэропорта рассчитана на обслуживание 60 млн пассажиров в год, а с завершением строительства второй пропускная способность возрастет до 100 млн. Там одновременно смогут совершать посадку четыре лайнера.

Самая большая и быстрорастущая авиакомпания Африки - Ethiopian Airlines - подписала меморандум о взаимопонимании с международной консалтинговой группой DAR на разработку дизайна новой воздушной гавани Эфиопии.

Нынешний "домашний" аэропорт Ethiopian Airlines - Боле - способен принимать 20 млн пассажиров в год.

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