О нас

Эфиопия намерена репатриировать 70 тыс. граждан из Саудовской Аравии

Эфиопия намерена репатриировать 70 тыс. граждан из Саудовской Аравии Эфиопия планирует репатриировать около 70 тыс. граждан из Саудовской Аравии.
Другие страны
22 марта 2024 г. 21:34
Эфиопия намерена репатриировать 70 тыс. граждан из Саудовской Аравии

Эфиопия планирует репатриировать около 70 тыс. граждан из Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на представителя МИД страны Биртукана Аяно.

По данным МИД Эфиопии, в Саудовской Аравии проживают более 750 тыс. эфиопов, из которых 450 тыс. находятся там нелегально. По словам Аяно, правительство создаст материальные условия для возвращения граждан страны.

В последние годы Эфиопия активизировала усилия по возвращению своих граждан, уехавших на заработки за границу, в основном в Саудовскую Аравию, в рамках правительственной программы. Правительство Эфиопии также работает над ликвидацией сетей торговли людьми и созданием экономических возможностей для граждан, желающих вернуться на родину.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi