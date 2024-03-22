Эфиопия намерена репатриировать 70 тыс. граждан из Саудовской Аравии

Эфиопия планирует репатриировать около 70 тыс. граждан из Саудовской Аравии.

Эфиопия планирует репатриировать около 70 тыс. граждан из Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на представителя МИД страны Биртукана Аяно.

По данным МИД Эфиопии, в Саудовской Аравии проживают более 750 тыс. эфиопов, из которых 450 тыс. находятся там нелегально. По словам Аяно, правительство создаст материальные условия для возвращения граждан страны.

В последние годы Эфиопия активизировала усилия по возвращению своих граждан, уехавших на заработки за границу, в основном в Саудовскую Аравию, в рамках правительственной программы. Правительство Эфиопии также работает над ликвидацией сетей торговли людьми и созданием экономических возможностей для граждан, желающих вернуться на родину.