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Эфиопия может столкнуться с техническим дефолтом

Эфиопия может столкнуться с техническим дефолтом Правительство Эфиопии не смогло выплатить 33 млн долларов долга по еврооблигациям, что дает кредиторам право объявить стране технический дефолт.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 12:57
Эфиопия может столкнуться с техническим дефолтом

Правительство Эфиопии не смогло выплатить 33 млн долларов долга по еврооблигациям, что дает кредиторам право объявить стране технический дефолт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

25 декабря истек двухнедельный льготный период по платежу, который Эфиопия должна была осуществить еще 11 декабря. Старший советник по реформам Министерства финансов Эфиопии Хинджат Шамиль подтвердил в беседе с агентством, что правительство не планирует выплачивать долг в ближайшей перспективе. 21 декабря министр финансов Ахмед Шиде заявил в эфире государственного телевидения, что правительство не выделит средства на платеж по еврооблигациям.

Ранее Эфиопия достигла договоренности с Китаем, своим крупнейшим заемщиком, и другими двусторонними кредиторами о приостановлении платежей по долгу. Страна также предложила держателям ее еврооблигаций продлить срок их погашения с июля 2028 года до января 2032 года и снизить процентную ставку до 5,5% с нынешних 6,625% в рамках инициативы Группы двадцати по реструктуризации государственного долга для стран с низким уровнем дохода.

Согласно правительственным данным, общая сумма внешнего долга Эфиопии на конец марта 2023 года составила около 28 млрд долларов. Долговые обязательства включают в себя выплаты по международным облигациям на сумму 1 млрд долларов. По данным Бостонского университета, в период с 2006 по 2022 год Китай выделил африканской стране кредиты на сумму более 14 млрд долларов.

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