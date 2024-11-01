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Эфиопия добилась от Британии возвращения украденного сокровища

Эфиопия добилась от Британии возвращения украденного сокровища Эфиопии удалось добиться возвращения через 156 лет памятника национальной истории и культуры - щита императора Теодроса II, похищенного британскими колониальными войсками в XIX веке. Во время англо-эфиопской войны 1867-1868 годов британцы взяли в качестве
Другие страны
1 ноября 2024 г. 20:02
Эфиопия добилась от Британии возвращения украденного сокровища

Эфиопии удалось добиться возвращения через 156 лет памятника национальной истории и культуры - щита императора Теодроса II, похищенного британскими колониальными войсками в XIX веке. Во время англо-эфиопской войны 1867-1868 годов британцы взяли в качестве трофея щит после взятия крепости Мэкдэла.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила радиостанция EBC.

Управление защиты эфиопского наследия больше года боролось за реституцию реликвии. Щит был выставлен на продажу через аукцион Anderson & Garland в Ньюкасле. Торгов удалось избежать благодаря вмешательству потомка императора - принца Эрмиаса Сахле Селассие Хайле Селассие.

В Аддис-Абебе реликвию встречали потомки эфиопов, которые когда-то сражались с британцами, в том числе Дэниэл Джоте Месфен - сын председателя Ассоциации эфиопских героев - патриотов древности и генеральный директор Управления защиты эфиопского наследия Абебау Айялеу.

Это событие считают в Эфиопии историческим, поскольку щит представляет собой критически важную часть национального наследия, символ наследия Теодроса II.

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