Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Иордания требует от Израиля замены всего персонала посольства.
Как сообщает Report, об этом пишет газета "Едиот Ахронот".
По информации, это связано с инцидентом, во время которого охранник убил двух иорданских подданных.
Отметим, что король Иордании Абдалла II 7 августа посетит Рамаллу и встретиться с палестинским лидером Махмудом Аббасом.
Напомним, 23 июля в жилом комплексе при посольстве Израиля в Аммане произошел инцидент, в ходе которого были застрелены два гражданина Иордании.
25 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встречался с охранником посольства Зивом Мойяль и поблагодарил его за профессионализм и решительные действия при нападении в Аммане. После публикации имени охранника были усилены меры безопасности в поселке на юге Израиля, где проживает его семья.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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