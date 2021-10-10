Единственный спортивный телеканал в Афганистане прекратил вещание

Единственный в Афганистане специализированный спортивный телеканал 3 sport прекратил свою работу из-за финансовых проблем и ограничений, введенных ведомствами, сформированными пришедшим к власти в стране радикальным движением "Талибан".

Единственный в Афганистане специализированный спортивный телеканал 3 sport прекратил свою работу из-за финансовых проблем и ограничений, введенных ведомствами, сформированными пришедшим к власти в стране радикальным движением "Талибан".

Как передает Report, об этом сообщил афганский телеканал TOLO News .

"Причинами остановки вещания канала 3 sport стали экономические проблемы и ограничения, наложенные "Талибаном" на все СМИ, в особенности на единственный в стране спортивный телевизионный канал", - отметил член его руководства Шафикулла Салим Пойя. Он добавил, что "в последнее время, когда корреспонденты отправлялись освещать какое-либо мероприятие, они непременно сталкивались с ограничениями". Теперь, по словам Пойя, все сотрудники телеканала остались без работы.

По данным, которые привел TOLO News, за неполные два месяца, прошедшие с момента прихода к власти талибов, свою деятельность были вынуждены прекратить более 150 афганских СМИ.