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Единственный спортивный телеканал в Афганистане прекратил вещание

Единственный спортивный телеканал в Афганистане прекратил вещание Единственный в Афганистане специализированный спортивный телеканал 3 sport прекратил свою работу из-за финансовых проблем и ограничений, введенных ведомствами, сформированными пришедшим к власти в стране радикальным движением "Талибан".
Другие страны
10 октября 2021 г. 18:27
Единственный спортивный телеканал в Афганистане прекратил вещание

Единственный в Афганистане специализированный спортивный телеканал 3 sport прекратил свою работу из-за финансовых проблем и ограничений, введенных ведомствами, сформированными пришедшим к власти в стране радикальным движением "Талибан".

Как передает Report, об этом сообщил афганский телеканал TOLO News.

"Причинами остановки вещания канала 3 sport стали экономические проблемы и ограничения, наложенные "Талибаном" на все СМИ, в особенности на единственный в стране спортивный телевизионный канал", - отметил член его руководства Шафикулла Салим Пойя. Он добавил, что "в последнее время, когда корреспонденты отправлялись освещать какое-либо мероприятие, они непременно сталкивались с ограничениями". Теперь, по словам Пойя, все сотрудники телеканала остались без работы.

По данным, которые привел TOLO News, за неполные два месяца, прошедшие с момента прихода к власти талибов, свою деятельность были вынуждены прекратить более 150 афганских СМИ.

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