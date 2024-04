Единственный французский авианосец переходит под командование НАТО

Единственный действующий авианосец ВМС Франции, первый французский надводный боевой корабль с атомной силовой установкой "Шарль де Голль" переходит под руководство НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба НАТО на официальной странице в социальной сети "Х".

"Авианосец "Шарль де Голль" впервые переходит под командование НАТО. Отражая нашу общую приверженность сотрудничеству и оперативной эффективности. Этот военный корабль обеспечивает открытость и безопасность жизненно важных морских путей, повышая бдительность НАТО в Средиземном море", - говорится в сообщении.