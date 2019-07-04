Единственный республиканец-соперник Трампа на выборах собрал $688 тыс. на кампанию

Бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд, который является сейчас единственным соперником действующего президента США Дональда Трампа из числа республиканцев перед выборами 2020 года, получил лишь около $688 тыс. добровольных пожертвований на проведение своей кампании.

Как передаёт Report, об этом сообщили журналистам телеканала ABC представители избирательного штаба Уэлда.

В общей сложности Уэлду предоставили средства на предвыборную борьбу примерно 7 тыс. физических и юридических лиц. Средний размер пожертвований составил около $98. Уэлд вложил в кампанию также и собственные средства в размере $181 тыс. К настоящему времени его штаб аккумулировал примерно $869 тыс.

По оценкам газеты The New York Times, в начале текущего месяца Трамп располагал свыше $100 млн на проведение кампании с целью его переизбрания на второй срок.

Уэлд в апреле текущего года объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на пост президента США. В то время некоторые другие республиканцы заявляли, что не исключают возможности бросить вызов Трампу, в том числе бывший сенатор от штата Теннесси Боб Коркер и бывший губернатор штата Огайо Джон Кейсик. В итоге примеру Уэлда никто из республиканцев не последовал.

Один из советников Уэлда Стюарт Стивенс в интервью ABC выразил уверенность в том, что штаб в конечном счете сможет собрать достаточный для эффективного ведения предвыборной борьбы объем средств. Телеканал констатирует, что это крайне сомнительно. Согласно результатам соцопросов, лишь 5-15% избирателей из числа республиканцев готовы поддержать Уэлда. Почти все остальные отдали бы свои голоса за Трампа.

Пятьдесят девятые выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). По его итогам, как планируется, будет выдвинут кандидат, который станет соперником Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).