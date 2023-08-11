ECOWAS распорядился привести в готовность резервные силы

Саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) поручил начальникам штабов стран-членов организации немедленно привести в готовность резервные силы сообщества.
Как передает
"Начальникам штабов стран - членов ECOWAS поручено привести в полную готовность резервные силы во всех их аспектах с задачей восстановления конституционного порядка в Нигере. Все варианты для восстановления конституционного порядка в Нигере находятся на столе", - зачитал он коммюнике саммита.
В коммюнике отмечается приверженность ECOWAS мирному урегулированию ситуации, но готовность использовать все варианты, вплоть до силовых.
Чрезвычайный саммит сообщества прошел в столице Нигерии Абудже и был посвящен выработке дальнейших шагов в отношении мятежников, захвативших власть в Нигере.