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ECOWAS распорядился привести в готовность резервные силы

ECOWAS распорядился привести в готовность резервные силы Саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) поручил начальникам штабов стран-членов организации немедленно привести в готовность резервные силы сообщества.
Другие страны
11 августа 2023 г. 01:27
ECOWAS распорядился привести в готовность резервные силы

Саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) поручил начальникам штабов стран-членов организации немедленно привести в готовность резервные силы сообщества.

Как передает Report, об этом объявил председатель Комиссии ECOWAS Омар Алиу Турэй.

"Начальникам штабов стран - членов ECOWAS поручено привести в полную готовность резервные силы во всех их аспектах с задачей восстановления конституционного порядка в Нигере. Все варианты для восстановления конституционного порядка в Нигере находятся на столе", - зачитал он коммюнике саммита.

В коммюнике отмечается приверженность ECOWAS мирному урегулированию ситуации, но готовность использовать все варианты, вплоть до силовых.

Чрезвычайный саммит сообщества прошел в столице Нигерии Абудже и был посвящен выработке дальнейших шагов в отношении мятежников, захвативших власть в Нигере.

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Версия на азербайджанском языке “ECOWAS” Nigerə hücuma hazırlaşır, ehtiyatdakı hərbçilər hazırlıq vəziyyətinə gətirilir

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