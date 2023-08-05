ECOWAS поставил ультиматум мятежникам в Нигере

Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) предъявили мятежникам в Нигере ультиматум и призвали их до 6 августа вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму.
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ECOWAS, в котором состоит 15 стран, также ввел санкции против Нигера. Накануне делегация представителей сообщества стран Западной Африки прибыла в столицу Нигера Ниамей для проведения переговоров, но мятежники отказались от них.
Ранее свергнутый президент Нигера Мохамед Базум призвал США и мировое сообщество восстановить конституционный порядок в стране и оградить африканский регион от влияния России через ЧВК "Вагнера".