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ECOWAS поставил ультиматум мятежникам в Нигере

ECOWAS поставил ультиматум мятежникам в Нигере Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) предъявили мятежникам в Нигере ультиматум и призвали их до 6 августа вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму.
Другие страны
5 августа 2023 г. 05:52
ECOWAS поставил ультиматум мятежникам в Нигере

Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) предъявили мятежникам в Нигере ультиматум и призвали их до 6 августа вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

Как передает Report, об этом пишет Reuters.

ECOWAS, в котором состоит 15 стран, также ввел санкции против Нигера. Накануне делегация представителей сообщества стран Западной Африки прибыла в столицу Нигера Ниамей для проведения переговоров, но мятежники отказались от них.

Ранее свергнутый президент Нигера Мохамед Базум призвал США и мировое сообщество восстановить конституционный порядок в стране и оградить африканский регион от влияния России через ЧВК "Вагнера".

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Версия на азербайджанском языке ECOWAS Niger üsyançılarına sabaha qədər vaxt verib

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