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ECOWAS определило дату военного вмешательства в Нигере

ECOWAS определило дату военного вмешательства в Нигере Точная дата начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в ситуацию в Нигере определена, но она пока не будет объявляться.
Другие страны
18 августа 2023 г. 22:38
ECOWAS определило дату военного вмешательства в Нигере

Точная дата начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в ситуацию в Нигере определена, но она пока не будет объявляться.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы, Аккре, встречи начальников генштабов ВС государств сообщества.

"Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем ее объявлять", - цитирует его телеканал.

"Военное решение не является нашим предпочтительным вариантом, но неуступчивость военной хунты в Нигере вынуждает нас прибегнуть к нему, - отметил Мусах. - События, происходящие в Нигере, являются частью серии переворотов в регионе, и мы пытаемся положить им конец".

ECOWAS не намерено вести "бесконечный диалог" с мятежниками в Нигере, заявил он. Также, по словам комиссара, начальники генштабов стран ECOWAS согласовали план военной операции в Нигере.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Afrika ölkələri Nigerdə əməliyyatın başlama tarixini təyin edib

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