ECOWAS направит 130 наблюдателей на выборы президента Сенегала

Региональное объединение Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) направит на предстоящие президентские выборы в Сенегале группу из 130 наблюдателей во главе с бывшим министром иностранных дел Нигерии и экс-замгенсека ООН Ибрагимом Гамбари.

Региональное объединение Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) направит на предстоящие президентские выборы в Сенегале группу из 130 наблюдателей во главе с бывшим министром иностранных дел Нигерии и экс-замгенсека ООН Ибрагимом Гамбари.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике на официальном сайте ECOWAS.

"Комиссия ECOWAS выражает удовлетворение объявлением амнистии в Сенегале и подтверждает решимость поддерживать сенегальский народ в усилиях по национальному примирению и укреплению демократии, - указывается в документе. - Поэтому Комиссия ECOWAS развернет в Сенегале на время проведения 24 марта президентских выборов внушительную группу из 130 наблюдателей во главе с бывшим заместителем генерального секретаря ООН и экс-министром иностранных дел Нигерии Ибрагимом Гамбари. Комиссия призывает всех участников избирательного процесса сделать так, чтобы настоящим победителем на выборах стал Сенегал, а приоритетом были терпимость, спокойствие и примирение".

Выборы президента Сенегала состоятся 24 марта. За высший пост в этой западноафриканской стране борются 19 кандидатов, среди них нет действующего главы государства Маки Саля, который уже избирался дважды. Кандидат на выборах от правящей партии - бывший премьер Амаду Ба, который 6 марта был отправлен Салем в отставку вместе с правительством, чтобы дать ему возможность полностью посвятить себя предстоящим выборам.

Первоначально президентские выборы должны были пройти в Сенегале 25 февраля. Однако 3 февраля в обращении к нации Саль объявил, что откладывает их из-за "неразберихи с кандидатами". Парламент Сенегала одобрил перенос выборов с 25 февраля на 15 декабря и продлил полномочия действующего главы государства. На заседании 15 февраля Конституционный суд (КС) признал незаконными эти решения и отменил их. Он призвал власти как можно скорее провести выборы. Также КС указал, что полномочия действующего президента после 2 апреля не могут быть продлены актом парламента.

Созванный по инициативе Саля общенациональный диалог предложил провести выборы 2 июня. Президент страны поддержал эту дату. Однако КС признал неконституционным проведение выборов после истечения срока полномочий действующего президента. После этого Саль назначил новую дату - 24 марта.

Президентские выборы в Сенегале проводятся в два тура, если в первом ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос.