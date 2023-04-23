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Economist: Часть переданных Киеву истребителей МиГ-29 разбирают на запчасти

Economist: Часть переданных Киеву истребителей МиГ-29 разбирают на запчасти Часть истребителей МиГ-29, переданные Украине от Польши и Словакии, находятся «не в летном состоянии», их разбирают на запчасти.
Другие страны
23 апреля 2023 г. 21:39
Economist: Часть переданных Киеву истребителей МиГ-29 разбирают на запчасти

Часть истребителей МиГ-29, переданные Украине от Польши и Словакии, находятся «не в летном состоянии», их разбирают на запчасти.

Как передает Report со ссылкой на журнал Economist, за последние недели Польша и Словакия передали около восьми МиГ-29.

"Многие из этих истребителей не в летном состоянии и используются в качестве источника запчастей", - отмечается в публикации.

Кроме этого, говорится о том, что некоторые опытные украинские военные летчики в частном порядке скептически оценивают попытки властей достать истребители F-16.

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